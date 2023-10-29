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الأحد، 29-10-2023 04:12 م

سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على بريست بالدوري الفرنسي

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الوكيل الإخباري - يحل باريس سان جيرمان ضيفا على فريق ستاد بريست، في الرابعة عصر اليوم، الأحد، على ملعب "فرانسيس جنيه بلي"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي. 

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 18 نقطة، ويتواجد بريست في المركز الخامس، برصيد 15 نقطة، ويتصدر نيس، برصيد 22 نقطة.

ويدخل الفريق الباريسي بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه الكبير على نظيره فريق ميلان الإيطالي، بثلاثية نظيفة، في الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء الماضي.

وكان باريس سان جيرمان، قد حقق الفوز على ستراسبورج، بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية، في المقابل خسر بريست أمام نظيره فريق ليل، بهدف نظيف. 

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