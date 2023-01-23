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الإثنين، 23-01-2023 03:05 م

سان جيرمان يجد الصفقة المثالية لخلافة مبابي

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الوكيل الإخباري - وجه باريس سان جيرمان أنظاره إلى أحد اللاعبين البارزين في الهجوم خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وزعمت العديد من التقارير مؤخرا بأن كيليان مبابي، مهاجم سان جيرمان، قد يرحل عن النادي الفرنسي في الصيف المقبل.

ووفقا لشبكة "تيليفوت" الفرنسية، فإن إدارة سان جيرمان ترغب في التعاقد مع ماركوس تورام نجم بوروسيا مونشنجلادباخ الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن إدارة باريس ترى أن تورام يتمتع بكل الصفات التي حددها كريستوف جاليتييه، المدير الفني لسان جيرمان، في المهاجم الجديد.

وأوضحت أن النادي الفرنسي يستطيع التعاقد مع ماركوس تورام صاحب ال25 عاما بمقابل زهيد في الميركاتو الشتوي الجاري.

ويخشى سان جيرمان خسارة الصفقة، إذا انتظر حتى الصيف المقبل، لا سيما أن اللاعب يحظى باهتمام من بايرن ميونخ وتشيلسي وإنتر ميلان.

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