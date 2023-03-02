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الخميس، 02-03-2023 12:13 م

سان جيرمان يجهز مفاجأة سارة لميسي في الصيف

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الوكيل الإخباري -  يجهز مسؤولو باريس سان جيرمان، مفاجأة سارة للأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ولا يزال يحاول النادي الباريسي إقناعه بالتجديد.

ووفقا لشبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، فإن سان جيرمان يخطط لضم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم مانشستر سيتي، في الصيف المقبل.

ويريد سان جيرمان استغلال عدم رضا ألفاريز عن الدقائق التي يحصل عليها للمشاركة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، مع سيطرة إيرلينج هالاند على المركز الأساسي في تشكيلة المدرب بيب جوارديولا.

ويرتبط ميسي بعلاقة مميزة مع ألفاريز، حيث تزامل الثنائي في هجوم منتخب الأرجنتين خلال تحقيق لقب كأس العالم في قطر.

يذكر أن تقارير إنجليزية وإسبانية زعمت بأن ألفاريز سيطلب الرحيل عن مانشستر سيتي في الصيف المقبل.

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