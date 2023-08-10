سان جيرمان يفتتح الموسم بمواجهة سهلة على الورق

الوكيل الإخباري - يستهل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه بالدوري الفرنسي، بلقاء لوريان بعد غدٍ السبت في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد.



وهيمن سان جيرمان على الدوري الفرنسي في السنوات الأخيرة، حيث حصد 9 ألقاب في آخر 11 موسما.



وتوج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الموسم الماضي، ولكن رغم أنه كون فريقا قويا للغاية، فقد أخفق في مسعاه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعدما ودّع البطولة من دور الـ16 أمام بايرن ميونخ.



ولذلك، أجرت إدارة النادي العديد من التغييرات، في مقدمتها تولي الإسباني لويس إنريكي تدريب الفريق خلفا لكريستوفر جالتيه، كما رحل عن الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو راموس.



وأنفقت إدارة بي إس جي ما يقرب من 160 مليون يورو للتعاقد مع لاعبين جدد، من بينهم جونسالو راموس ولوكاس هيرنانديز ومانويل أوجارتي والكوري كانج إن لي، بالإضافة إلى ماركو أسينسيو، وميلان سكرينيار في صفقتي انتقال حر.



ويتطلع سان جيرمان إلى تحقيق الفوز والظهور بمستوى جيد أمام لوريان لتأكيد أن الفريق سيسعى بكل قوته للحفاظ على لقب الدوري الفرنسي والمنافسة على الألقاب الأخرى.



وخلال 5 مباريات ودية خاضها الفريق الباريسي استعدادا للموسم الجديد، تمكن سان جيرمان من تسجيل الأهداف في كل المباريات باستثناء المباراة الودية التي جمعته بفريق النصر السعودي.



ويفتقد سان جيرمان جهود الثنائي نوردي موكيلي ونونو مينديز للإصابة أمام لوريان.



وقد تشهد المباراة غياب المهاجم البرازيلي نيمار ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، والمهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، بجانب خوان بيرنات، خاصة بعدما ذكرت صحيفة "ليكيب" أن إنريكي ولويس كامبوس، المدير الرياضي، أخطرا الرباعي بأنه لن يكون لهم مستقبل مع بطل الدوري الفرنسي.



في المقابل، يدخل لوريان الموسم الجديد بعد أن حقق نجاحا كبيرا الموسم الماضي حيث احتل المركز العاشر في الدوري، بعدما حصد 55 نقطة من 38 مباراة، جعلته يبتعد عن منطقة الهبوط بفارق 20 نقطة.



وسيسعى الفريق خلال هذا الموسم لتحقيق مركز أفضل من الموسم الماضي، وربما يضع في أهدافه المشاركة في إحدى البطولات الأوروبية.



ورغم أن الفريق فقد جهود اللاعب "إنزو لي في"، الذي انضم لرين، وتيريم موفي، الذي انتقل إلى نيس بشكل دائم، إلا أن إدارة النادي تعاقدت مع عدد من اللاعبين الناشطين في دوري الدرجة الثانية بالإضافة إلى بنيامين ميندي، لاعب مانشستر سيتي.



وسيفتقد لوريان جهود الظهير الأيمن البديل إيجور سيلفا بسبب الإصابة.



وتفتتح مباريات الدوري الفرنسي غدا الجمعة، بلقاء نيس مع ضيفه ليل.



وتستكمل منافسات الجولة الأولى بعد غد السبت، بلقاء سان جيرمان ولوريان، ومارسيليا مع ستاد ريمس.



وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي ستاد بريست مع لانس، ومونبيلييه مع لوهافر، ونانت مع تولوز، وكليرمون فوت مع موناكو، ورين مع ميتز، وستراسبورج مع ليون .

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