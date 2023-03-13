سان جيرمان يوقف مفاوضات التجديد مع ميسي وراموس

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن باريس سان جيرمان أوقف مفاوضات تجديد عقد النجمين ليونيل ميسي وسيرجيو راموس.



أوضحت الصحيفة أن موقف النادي الفرنسي تغير بشأن الإبقاء على خدمات ميسي وراموس بسبب مخاوف من توقيع عقوبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بداعي وجود انتهاكات مالية.



وأشارت إلى أنه في موسم 2020-2021 دفع النادي الباريسي 10 ملايين يورو غرامة، بينما تم تعليق دفع 45 مليون يورو مع إمكانية فرض المزيد من العقوبات.

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وأضافت أن ميسي وراموس ضمن النجوم الأعلى ربحاً في "حديقة الأمراء"، لافتة إلى أن إدارة سان جيرمان قد يتعين عليها اتخاذ قرارات صعبة بعدم تجديد عقديهما اللذين ينتهيان بنهاية الموسم الحالي.

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