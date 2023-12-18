سبب استبدال بيلينغهام أمام فياريال

الوكيل الإخباري - أقر مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بأنه قام باستبدال الإنجليزي جود بيلينغهام في الدقيقة 78 من المباراة التي فاز بها "الملكي" على فياريال 4-1، تجنباً لحدوث مشكلات.
قام أنشيلوتي باستبدال بيلينغهام بسبب الآلام التي يعاني منها نتيجة تعرضه خلع في الكتف في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وليس بسبب خوفه من حصوله على البطاقة الصفراء الثانية لاحتجاجه على الحكم.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي: "كان بيلينغهام بطل المباراة، ولعب بشكل جيد للغاية وكان يقاتل دائماً".
وأضاف: "أخرجته من الملعب لتجنب حدوث مشكلات، كان بيلينغهام يعاني من مشكلة في الكتف، وكلما أستطيع سأقوم باستبداله".
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