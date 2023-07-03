سبب زيارة فاران نجم مانشستر يونايتد للأردن

الوكيل الإخباري- كشفت تقارير صحفية عن وصول الفرنسي رافائيل فاران، مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى الأردن، مساء الأحد.

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وحيث كان في استقباله عدة أشخاص بالمطار.



ولم يكتشف السبب الرئيسي وراء زيارة نجم مانشستر يونايتد، فيما أوضحت أن هناك برنامجا تم إعداده لفاران في الأردن سيعلن عن تفاصيله، اليوم الاثنين.



فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن "فاران جاء في زيارة خاصة للأردن سيزور خلالها بعض الأماكن السياحية ويوقع اتفاقية مع إحدى الشركات الخاصة".



وأعلن فاران في فبراير الماضي اعتزال اللعب الدولي مع منتخب فرنسا بعد مشاركته في 93 مباراة مع "الديوك" على مدار عشرة أعوام ومساهمته في التتويج بلقب كأس العالم 2018 بروسيا.



وقبل الاعتزال الدولي ساعد فاران منتخب بلاده على بلوغ نهائي كأس العالم 2022 بقطر، لكنه خسر على يد الأرجنتين بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل.



وانتقل فاران إلى مانشستر يونايتد في أغسطس 2021، بعقد يمتد حتى 2025، بمبلغ 40 مليون يورو، ولم يكن موسمه الأول هو الأفضل في مسيرته بسبب الإصابات، لكنه أصبح بعد ذلك لاعبا أساسيا في تشكيلة المدرب الحالي إريك تين هاغ.