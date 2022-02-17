سبب عدم وصول محترف الوحدات الجديد ،، وحقيقة طلب تأجيل مباراة

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاأكد المهندس حاتم أبو معيلش، عضو مجلس إدارة نادي الوحدات عدم طرح ملف طلب تأجيل إحدى مباريات الفريق الأول لكرة السلة، لتضاربها مع موعد مباراة الوحدت والفيصلي بدرع الاتحاد لكرة القدم .وقال أبو معيلش في حديث لموقع ملاعب أن الملف سيتم طرحه على مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل يوم السبت القادم، وأن القرار سيكون للإدارة كاملة بهذا الشأن.وفي سياق متصل أكد أبو معيلش عدم وصول المحترف الأمريكي الجديد أنتوني مايلز للأردن بعد أن فاتته الطائرة، حيث سيصل للمملكة يوم الجمعة تمهيدا لالتحاقه بالفريق الأخضر .