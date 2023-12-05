سجل أساطير برشلونة يدافع عن ليفاندوفسكي

الوكيل الإخباري - يعاني البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، من أزمة تهديفية خلال المباريات الأخيرة مع البارسا.



ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، خاض ليفا 3 مباريات متتالية دون زيارة الشباك، كما أنه أحرز هدفين فقط في آخر 10 مباريات له مع برشلونة.



وظهرت العديد من الانتقادات والشائعات والتكهنات حول ليفا بناء على هذه الفترة السيئة.



لكن إحصائيات المهاجم البولندي بشكل عام بقميص برشلونة تكشف أنه رابع أفضل لاعب لديه معدل تهديفي في تاريخ بلوجرانا، ولا يتفوق عليه سوى الثلاثي الأسطوري: رونالدو نازاريو، وليونيل ميسي ولويس سواريز.



وسجل ليفاندوفسكي مع برشلونة 8 أهداف في 17 مباراة بالموسم الحالي إضافة إلى 33 هدفا في 46 مباراة بالموسم السابق، وبالتالي فإجمالي رصيده 41 هدفًا في 63 مباراة، بمتوسط 0.65 هدف لكل مباراة.



وعند مقارنة هذه البيانات مع مهاجمي برشلونة الرئيسيين في السنوات الأخيرة، يبقى أداء "ليفا" منذ وصوله إلى البارسا مثيرا للإعجاب.



وحقق رونالدو "الظاهرة" مع برشلونة متوسطا بلغ 0.96 بـ 47 هدفا في 49 مباراة، يليه ميسي 0.86 هدف لكل مباراة (672 هدفا في 778 مباراة)، ثم سواريز بـ0.69 (195 هدفا في 283 مباراة).



ويأتي ليفا بنفس مستوى أسماء بارزة في تاريخ برشلونة مثل صامويل إيتو ودييجو أرماندو مارادونا بمتوسط 0.65 هدف، لكل منهما.



بينما تفوق "ليفا" على مهاجمين كبار مثل ديفيد فيا وزلاتان إبراهيموفيتش وتييري هنري وباتريك كلويفرت وروماريو.

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