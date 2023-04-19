سحب قرعة بطولتي درع الاتحاد ودوري المحترفين لكرة القدم

الوكيل الاخباري - سحبت الأربعاء، قرعة بطولتي درع الاتحاد ودوري المحترفين لكرة القدم، حيث تقام الأولى التي سيفتتح بها الموسم بنسخة استثنائية، بحسب ما أعلن اتحاد كرة القدم.

اضافة اعلان



وأطلق الاتحاد اسم بطولة "درع المئوية" على بطولة الدرع في نسختها الـ 36 والتي تقام بمشاركة أندية المحترفين.



ويأتي ذلك تزامنا مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية، والتي تحمل نظاما جديدا يكفل زيادة عدد المباريات لجميع الفرق على ما ذكر الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني.



وتقام منافسات بطولة الدرع بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط، حيث يخوض كل ناد 11 مباراة خلال البطولة، وتقام جميع اللقاءات على ملعب الأمير محمد في الزرقاء.



وبحسب القرعة، يلتقي في الأسبوع الأول من بطولة الدرع التي تنطلق في 4 أيار المقبل، الفيصلي -حامل اللقب- مع نظيره مغير السرحان، الحُسين مع السلط، سحاب مع الوحدات، الرمثا مع الجليل، شباب الأردن مع الأهلي، وشباب العقبة مع معان.



وتختتم منافسات البطولة في الأسبوع الـ 11 بمواجهة مغير السرحان مع الحُسين، السلط مع الوحدات، سحاب مع الرمثا، شباب الأردن مع الجليل، الأهلي مع شباب العقبة، ومعان مع الفيصلي.

ملاعب





