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الثلاثاء، 13-10-2020 02:25 م

سر رفض الهلال التعاقد مع اسطورة الاهلي .. مفاجأة !

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الوكيل الإخباري _ كشف الناقد الرياضي أحمد الحربي، عن سر رفض مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، التعاقد مع المهاجم السوري الأسطوري عمر السومة، نجم الأهلي.

والسومة طلب من إدارة الأهلي، الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الحالي، بسبب عدم وجود مشروع رياضي، يساعده على تحقيق البطولات والألقاب.

وبعد طلبه الرحيل عن الأهلي، ارتبط اسم السومة، بالانتقال إلى الهلال، بل أكد البعض، توصل اللاعب إلى اتفاق لارتداء قميص الزعيم، سواء في الصيف الحالي، أو عند نهاية عقده مع الأهلي، في يونيو 2021.

* سر الرفض..
وأوضح الحربي في تصريحات تلفزيونية، أن الهلال، لا يحب "شخصية" السومة، لذلك يرفض التعاقد معه، وضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأشار الناقد الرياضي، إلى أن السومة، دائمًا ما يتعامل مع النادي الأهلي، بـ"تعالي"، وأنه أكبر من الفريق، لذلك يخرج في كل موسم، ليهدد بالرحيل.

وشدد أحمد الحربي، على أن هذا الأسلوب، لا يجوز أبدًا داخل الهلال، الذي يرفع دائمًا مسئوليه، شعار "النادي أكبر من أي لاعب".

جدير بالذكر أن السومة "31 سنة"، انضم إلى الأهلي، في صيف 2014، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الكويتي.

ولهب السومة 187 مباراة مع الأهلي، في مختلف البطولات والمسابقات، منذ الانتقال إليه قبل 6 سنوات، سجل خلالها 167 هدفًا.

المصدر : ملاعب

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