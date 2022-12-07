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الأربعاء، 07-12-2022 02:47 م

سر رقصة "البطريق" لأشرف حكيمي بعد هدفه في شباك إسبانيا

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الوكيل الإخباري - أثارت الرقصة الغريبة التي أداها أشرف حكيمي، مدافع منتخب المغرب، خلال مواجهة إسبانيا ضمن منافسات دور الـ16 من مونديال "قطر2022"، فضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وانبرى أشرف حكيمي لتسديد ركلة الحسم للمنتخب المغربي، إذ نجح في تسجيلها ببراعة على طريقة "بانينكا"، ثم وقف عند منطقة الجزاء ورقص بطريقة تشبه سير "البطاريق

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات سابقة بين حكيمي وزميله الإسباني سيرجيو راموس، في إحدى مباريات باريس سان جيرمان الفرنسي، وهما يرقصان بالطريقة ذاتها، قبل أن يكررها حكيمي أمس منفردا.

 

 

وبدا أن حكيمي يريد تقديم الدعم لزميله سيرجيو راموس، الذي تم استبعاده من قائمة المنتخب الإسباني التي اختارها المدرب لويس إنريكي للمشاركة في المونديال، خاصة وأن المدافع المغربي غرد في وقت سابق "راموس أفضل مدافع بالعالم".

وسلطت الجماهير الضوء على هذه الرقصة والتي تؤكد العلاقة القوية بين راموس وحكيمي، منذ أن دافع حكيمي عم ألوان ريال مدريد عام 2018، خلال تواجد المدافع الإسباني مع "الميرنغي".

ولم يشارك راموس البالغ 36 عاما، الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي باريس سان جيرمان، مع منتخب إسبانيا في مونديال قطر، لعدم استدعائه لأسباب فنية.

ويعد راموس، أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الإسبانية، وأحد أفراد الجيل الذهبي للمنتخب الإسباني الذي حقق بطولتين متتاليتين في كأس أمم أوروبا في العامين 2008 و2012 وبينهما لقب مونديال 2010.

 

 

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