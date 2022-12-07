سر رقصة "البطريق" لأشرف حكيمي بعد هدفه في شباك إسبانيا

الوكيل الإخباري - أثارت الرقصة الغريبة التي أداها أشرف حكيمي، مدافع منتخب المغرب، خلال مواجهة إسبانيا ضمن منافسات دور الـ16 من مونديال "قطر2022"، فضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



وانبرى أشرف حكيمي لتسديد ركلة الحسم للمنتخب المغربي، إذ نجح في تسجيلها ببراعة على طريقة "بانينكا"، ثم وقف عند منطقة الجزاء ورقص بطريقة تشبه سير "البطاريق

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اشرف حكيمي وقت اعلان قائمة المنتخب الاسباني للمونديال وعدم استدعاء راموس مباشرة غرد على تويتر وقال : سيرجيو راموس افضل مدافع في العالم ... والآن في الضربة الأخيرة اشرف سدد على طريقة راموس واحتفل بطريقة راموووس ايضا 😉🖖...جينات مدريد ياأخي pic.twitter.com/zmEJmkg2TD December 6, 2022

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات سابقة بين حكيمي وزميله الإسباني سيرجيو راموس، في إحدى مباريات باريس سان جيرمان الفرنسي، وهما يرقصان بالطريقة ذاتها، قبل أن يكررها حكيمي أمس منفردا.

سر احتفالية اشرف حكيمي 🔥❤️😂 .. للتوضيح اشرف غرد بعد نزول قائمة اسبانيا وما شاف راموس .. كتب راموس افضل مدافع بالعالم ❤️ الاحتفالية اهداء له🤔 pic.twitter.com/zBXGRlwRRD December 7, 2022

وبدا أن حكيمي يريد تقديم الدعم لزميله سيرجيو راموس، الذي تم استبعاده من قائمة المنتخب الإسباني التي اختارها المدرب لويس إنريكي للمشاركة في المونديال، خاصة وأن المدافع المغربي غرد في وقت سابق "راموس أفضل مدافع بالعالم".



وسلطت الجماهير الضوء على هذه الرقصة والتي تؤكد العلاقة القوية بين راموس وحكيمي، منذ أن دافع حكيمي عم ألوان ريال مدريد عام 2018، خلال تواجد المدافع الإسباني مع "الميرنغي".



ولم يشارك راموس البالغ 36 عاما، الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي باريس سان جيرمان، مع منتخب إسبانيا في مونديال قطر، لعدم استدعائه لأسباب فنية.



ويعد راموس، أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الإسبانية، وأحد أفراد الجيل الذهبي للمنتخب الإسباني الذي حقق بطولتين متتاليتين في كأس أمم أوروبا في العامين 2008 و2012 وبينهما لقب مونديال 2010.

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