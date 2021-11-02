سعد جابر رئيساً لاتحاد الملاكمة

الوكيل الاخباري - قررت اللجنة الأولمبية تعيين د. سعد جابر رئيسا لاتحاد الملاكمة، وتسمية د. باسل الشاعر ود. ختام أي، عضوين في الاتحاد، استعدادا لإجراء انتخابات بقية أعضاء إدارة الاتحاد، عند الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل في مقر الاتحاد.



وترشح عن فئة المراكز كل من طه محجوب ومازن القاضي، وعن فئة اللاعبين المعتزلين وليد جرار وعلي أبو داري، وعن فئة الأندية صالح سمارة (يرموك البقعة) وسالم ختوات (الجيل) وأنس بسام (الطالبية)، فيما ترشحت إيناس حسيبا وعريفة بسيسو عن فئة اللاعبات المعتزلات.

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وسيتم بعد إجراء الانتخابات توزيع المناصب الإدارية على الناجحين من انتخابات الاتحاد، علما بأن عدد أعضاء الهيئة العامة لاتحاد الملاكمة هو 15 عضوا.