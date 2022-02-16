سعيد مرجان يقود فريقه لفوز ثمين ،، وخسارة رفاق صالح راتب

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاقاد سعيد مرجان فريقه الرفاع الشرقي للفوز على النجمة بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الـ 11 من الدوري البحريني .وسجل مرجان الهدف الأول لفريقه في المباراة، ليقوده للإنفراد بالمركز الثالث على سلم الترتيب بـ 21 نقطة.بدوره خسر فريق الخالدية الذي يضم لاعبنا صالح راتب من الرفاع بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة ذاتها .وبهذا الفوز واصل الرفاع انفراده بالصدارة بـ 29 نقطة، فيما بقي الخالدية رابعا بـ 18 نقطة .وكانت الجولة قد شهدت تألق الثنائي الأردني نور الدين الروابدة ومحمود المرضي، عندما سجلا هدفي المحرق بمرمى الحالة، علما أن فريقهما بالمركز الخامس بـ 17 نقطة .