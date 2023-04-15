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السبت، 15-04-2023 03:48 م

سلسلة من الأرقام السلبية تداهم تشيلسي أمام برايتون

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الوكيل الإخباري -  يستقبل تشيلسي نظيره برايتون، على ملعب ستامفورد بريدج، اليوم السبت، في الجولة 31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تشيلسي، المركز 11 برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز السابع برصيد 46 نقطة.

ولم يسبق وأن خسر تشيلسي، أي مباراة على أرضه بالدوري أمام برايتون، واهتزت شباكه مرة وحيدة في 7 مواجهات سابقة على ملعب ستامفورد بريدج بواقع 5 انتصارات وتعادلين.

وانتهت 3 من آخر 4 مواجهات بين الفريقين بالتعادل، لكن حقق برايتون، الفوز في لقاء الدور الأول بنتيجة 4-1، وهو أول انتصار يحققه على البلوز في تاريخه بالدوري في 15 محاولة بعد 10 هزائم و4 تعادلات، وذلك بحسب أرقام شبكة BBC.

ولم يحقق تشيلسي أي انتصار في آخر 4 مباريات خاضها في الدوري، وفشل في التسجيل في آخر 4 لقاءات خاضها في جميع المسابقات.

وفشل تشيلسي في التسجيل بآخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، على الرغم من تسديد 52 كرة في تلك المباريات.

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