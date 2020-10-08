سلمان الفرج يفرض شروطه على الهلال.. والنصر يستعد لـ صفقة نارية

الوكيل الإخباري _ لا يزال الغموض يحيط بمستقبل اللاعب الدولي سلمان الفرج مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خاصة مع اقتراب مدة تعاقده مع الزعيم من نهايتها، ودخوله دائرة اهتمام كبار أندية دوري المحترفين وعلى رأسهم نادي النصر.





وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا مع الهلال، يوم 30 يونيو 2021؛ ما يعني أنه على أعتاب دخول فترة الـ6 أشهر الأخيرة من عقده وهو ما يمنحه حق التفاوض والتعاقد مع أي ناد والانتقال إليه مجاناً دون الحاجة إلى موافقة الزعيم.



وأشار سلمان الفرج الكثير من الجدل حول مستقبله مع الهلال، من خلال بعض المنشورات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد صورته بالأبيض والأسود، عبر موقع «إنستجرام» ما دفع مغردين للتخمين برغبة اللاعب في الرحيل وانتهاء قصته مع الزعيم.



وعاد اللاعب ونشر صورة جديدة له رفقة علامة «الشمس» وهي رمز نادي النصر، الجار اللدود والغريم التقليدي للهلال.



وعن تجديد عقده، علق سلمان الفرج في مقطع فيديو انتشر له عبر تطبيق «سناب شات»: «ما أقدر أقول غير .. الله يكتب اللي فيه الخير .. ما أدري شيء».



وتعتبر أولوية اللاعب هي التجديد لنادي الهلال، مثلا اللاعب يتقاضى 15 ألف ريال ولكن عندما يتلقى عرضًا بـ85 ألف ريال كراتب شهري، قد لا تلومه في مثل هذه الحالة».



ويفاضل الفرج بين الرقم الأنسب له، هناك عرض من ناديه، وآخر من نادٍ منافس، وثالث من نادٍ آخر، والفوارق بين الأرقام كبيرة تصل إلى حوالي 4 ملايين في العام».



ورفض سلمان الفرج في وقت سابق عرض الهلال الثاني لتجديد التعاقد مقابل راتب سنوي يبلغ 7 ملايين ريال، وطالب بالحصول على راتب سنوي يقدر بنحو 8 ملايين ريال، مع الحصول على المستحقات المتأخرة، قبل التوقيع على العقد الجديد.



وكشفت تقارير صحفية، أن إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، تدرس تقديم عرض مغرٍ إلى سلمان الفرج، للحصول على توقيعه، مستفيدةً من عدم توصل اللاعب إلى اتفاق حول تمديد التعاقد مع الزعيم.



وأشار التقرير إلى أن فارس نجد فتح بالفعل قنوات اتصال مع وكيل الفرج من أجل جس نبض قائد أزرق الرياض، حول إمكانية الانتقال إلى الجار اللدود، محملًا بعقد يُسيل اللعاب بالحصول على راتب سنوي يصل إلى 10 ملايين ريال، بجانب امتيازات أخرى.



ويعد سلمان الفرج أحد أبناء نادي الهلال، فقد بدأ مسيرته ضمن صفوف فرق الناشئين والشباب حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2008.

وشارك سلمان الفرج بقميص الهلال في 232 مباراة وساهم في إحراز 41 هدفاً وتوج بـ13 بطولة، أبرزها دوري أبطال آسيا 2019.





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المصدر : ملاعب

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