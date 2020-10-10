سواريز: سأحتفل أمام هؤلاء إذا سجلت هدفا في برشلونة







الوكيل الاخباري- انتقد المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، الجمعة، إدارة ناديه السابق، برشلونة، مؤكدًا أنه لن يحتفل إذا ما سجل هدفًا في مرمى الفريق الكتالوني، لكنه سيفعل ذلك أمام هؤلاء الذين اعتبرهم مسؤولين عن رحيله.



وقال مهاجم أتلتيكو مدريد، في تصريحات لشبكة "ESPN": "مكثت في برشلونة 6 سنوات، ولم تكن لي مطلقًا أي مشكلة، على العكس. قلت منذ 3 سنوات إن برشلونة يحتاج لرأس حربة شاب للتأقلم مع الوقت. لكنهم لم يجلبوا أحدًا قادرًا على منافستي. دائمًا كنت في المستوى الذي يحتاجه النادي".