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السبت، 04-03-2023 03:49 م

سواريز يكشف حوارا سريا مع ميسي ونيمار قبل صفقة القرن

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الوكيل الإخباري - كشف الأوروجواياني لويس سواريز، نجم برشلونة السابق، عن حوار سري أجراه مع زميليه السابقين ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا في 2017، قبل انتقال الأخير إلى باريس سان جيرمان بتفعيل الشرط الجزائي البالغ 222 مليون يورو، وهو ما سمي حينها "صفقة القرن".

وقال سواريز، خلال حوار أجراه مع صحيفة "placar" البرازيلية: "أخبرنا نيمار: إذا كنت ترغب في الفوز بكل شيء، ابق معنا.. لقد وافق، لكن بالنظر إلى المقربين منه، كان من الصعب السيطرة على الأمور".

وأضاف: "نصحنا نيمار كأصدقاء بالبقاء، لكن عائلته قررت الرحيل.. وعندها نصحناه بالانتقال إلى إنجلترا.. هناك مانشستر سيتي وكرة قدم جيدة، لكن لماذا فرنسا؟".

وتابع: "قلنا لنيمار: خسرنا لأننا كنا سيئين، لكن هذا سيتغير، سيأتي لاعبون جدد.. كان يستمع إلينا ويقول (نعم.. نعم.. أريد البقاء)".

واختتم: "بالنسبة لنا، كان ميسي الأفضل في العالم، وبالنسبة لي كان نيمار رقم 2.. وأرى أنه كان ليفوز بالكرة الذهبية إذا بقي مع برشلونة".

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