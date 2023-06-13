سيجار غوارديولا يتصدر احتفالات السيتي في قلب مانشستر

الوكيل الإخباري - احتفل نادي مانشستر سيتي بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا عبر حافلة مكشوفة طافت شوارع المدينة بحضور عشرات الآلاف من المشجعين.



وتأجلت بداية الجولة المسائية لحافلة الفريق، نظرا للطقس المتقلب والعواصف الرعدية، لكن حافلتين من اللون الأزرق، شقتا في النهاية طريقهما عبر شوارع المدينة.



وارتدى لاعبو مانشستر سيتي والمدرب الإسباني بيب جوارديولا قمصانا تحمل عبارة "الفائزون بالثلاثية" في إشارة إلى تتويج الفريق بألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.



وشارك النادي أنصاره الأفراح وترديد الشعارات والأهازيج وحمل الأعلام باللون الأزرق، احتفالا بموسم استثنائي قدمه النادي السماوي.



وبعد الانتهاء من السير في شوارع المدينة، تواجد اللاعبون والمدرب غوارديولا على منصة أمام الجماهير، واستعرض لاعبو الفريق الألقاب الثلاثة.



وارتدى لاعبو مانشستر سيتي والمدرب الإسباني بيب جوارديولا قمصانا تحمل عبارة "الفائزون بالثلاثية"، في إشارة إلى تتويج الفريق بألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.

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