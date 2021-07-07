سيرجيو راموس يجتاز الكشف الطبي في سان جيرمان

الوكيل الاخباري - أكد فابريزيو رومانو ، خبير سوق الانتقالات في أوروبا ، أن الإسباني سيرجيو راموس ، قائد ريال مدريد السابق ، خضع للكشف الطبي في باريس سان جيرمان ، ظهير اليوم الأربعاء ، تمهيدًا لانضمامه للفريق الفرنسي .



وأكد رومانو عبر حسابه على " فيسبوك "، أن راموس اجتاز الكشف الطبي بنجاح رفقة باريس سان جيرمان .



وقال : " أكمل سيرجيو راموس الكشف الطبي في باريس كلاعب جديد لسان جيرمان ، كما تم توقيع العقود بالفعل حتى يونيو/ حزيران 2023 مع شقيقه رينيه راموس ".

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وأضاف : " من المتوقع أن يقوم النادي الفرنسي بعد قليل بإعلان التعاقد مع سيرجيو راموس رسميًا ".



ووصل سيرجيو راموس إلى العاصمة الفرنسية باريس ، اليوم الأربعاء، لإتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف سان جيرمان .



ومن المقرر أن يكون راموس ثالث صفقات باريس سان جيرمان الصيفية ، بعد الهولندي جورجينيو فينالدوم ، والمغربي أشرف حكيمي .

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