الخميس 08-07-2021
الوكيل الاخباري

الخصاونة: إنجاز الطريق الصحراوي أحدث فارقا إيجابياً في حركة وتنقل الأشخاص

وزير التربية : اجتماع لبحث نتائج امتحان الفيزياء غداً

القوات المسلحة تتسلم آليات عسكرية جديدة من نوع همر.. صور

السير تنوّه للمواطنين حول تدهور مركبة أمام الخارجية باتجاه المطار

السماح لمن هم فوق الـ 30 عاما بتلقي اللقاح دون موعد مسبق

الإفتاء توضح حول موعد ووجوب الإمساك عن قص الشعر والأظفار لمن يريد التضحية

الأمانة تطرح حزمة مشاريع استثمارية نهاية تموز

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

4971 منشأة أبرمت اتفاقيات تقسيط للمبالغ المستحقة عليها

اتفاق على تزويد الاحتلال للأردن بـ50 مليون م3 من المياه المشتراة

الأربعاء، 07-07-2021 07:00 م

سيرجيو راموس يجتاز الكشف الطبي في سان جيرمان

720217142248218434257


الوكيل الاخباري - أكد فابريزيو رومانو ، خبير سوق الانتقالات في أوروبا ، أن الإسباني سيرجيو راموس ، قائد ريال مدريد السابق ، خضع للكشف الطبي في باريس سان جيرمان ، ظهير اليوم الأربعاء ، تمهيدًا لانضمامه للفريق الفرنسي .

وأكد رومانو عبر حسابه على " فيسبوك "، أن راموس اجتاز الكشف الطبي بنجاح رفقة باريس سان جيرمان .

وقال : " أكمل سيرجيو راموس الكشف الطبي في باريس كلاعب جديد لسان جيرمان ، كما تم توقيع العقود بالفعل حتى يونيو/ حزيران 2023 مع شقيقه رينيه راموس ".

اضافة اعلان

 

وأضاف : " من المتوقع أن يقوم النادي الفرنسي بعد قليل بإعلان التعاقد مع سيرجيو راموس رسميًا ".

ووصل سيرجيو راموس إلى العاصمة الفرنسية باريس ، اليوم الأربعاء، لإتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف سان جيرمان .

ومن المقرر أن يكون راموس ثالث صفقات باريس سان جيرمان الصيفية ، بعد الهولندي جورجينيو فينالدوم ، والمغربي أشرف حكيمي .

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202176194505557111

كلاسيكو الأرض يجمع البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

8f12af3ffec2d28bc93cba99390dbf96

نزار محروس مدرباً للمنتخب السوري

720216235646746769835

تتويج السعودية بكأس العرب للشباب

72021793620347374085

جوارديولا يغلق الباب أمام كين وهالاند

4782506_1625001653

اوكرانيا تتأهل بالوقت القاتل لربع نهائي يورو 2020

6202129205029996187621

انجلترا تقصي ألمانيا وتتأهل لربع نهائي يورو 2020

أخبار متعلقة
6202128192951733395339

مقتنيات أسطورة ريال مدريد في مزاد علني

0L5A0619

قائد ريال مدريد الجديد ليس للبيع

111675Image1

الكشف عن موعد انطلاق الليغا

6202116183958909446329

اليويفا يؤكد مشاركة ريال مدريد وبرشلونة في دوري الابطال

6202110162317922684325

باريس سان جيرمان يسعى لضم حارس إيطاليا