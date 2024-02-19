الإثنين 19-02-2024
الوكيل الاخباري
 

سموتريتش: تشجيع هجرة مؤدي حماس من غزة هدف سياسي

عاجل الإفتاء الفلسطيني يحذر من عواقب منع المسلمين من الوصول إلى الأقصى

القسام: قنصنا جنديين إسرائيليين بخان يونس

الملك يشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين

قطر : نمضي قدماً بجهود الوساطة

صور وفيديو- لطف الله يحول دون اصابة بالغة لشاب أردني اثر سقوطه بمنهل

ألمانيا قلقة من احتمالية هجوم إسرائيلي على رفح

صحة غزة: 136 مريضا بمستشفى ناصر دون مساعدات إنسانية

عمّان بالترتيب 227 عالمياً على مؤشر تكلفة المعيشة لعام 2024

انطلاق طائرة إغاثة سعودية سابعة إلى بولندا تحمل مساعدات لأوكرانيا

الإثنين، 19-02-2024 04:04 م

سيميوني يعود إلى ميلانو لإقصاء ناديه المستقبلي

2202419145055874783906 (1)


الوكيل الإخباري - يعود الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرّب أتلتيكو مدريد الإسباني إلى ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية لمواجهة إنتر الذي حمل ألوانه في التسعينيات، محاولاً تحقيق نتيجة إيجابية الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ويحتاج "روخيبلانكوس"، رابع ترتيب الليغا، إلى مشوار قاري جيّد لتعويض موسم بدأه جيداً قبل التراجع على الساحة المحلية في الدوري والكأس والكأس السوبر. لكن إنتر، المتوجّه لإحراز لقب الدوري الإيطالي ووصيف دوري الأبطال الموسم الماضي، يقف في طريق فريق العاصمة.

وحمل سيميوني ألوان إنتر بين 1996 و1999 محرزاً معه لقب كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ راهناً) عام 1998، ولطالما رُشّح "إل تشولو" الذي يدرّب أتلتيكو منذ 2011، لتولي الاشراف على إنتر، إذ قالت شقيقته ووكيل أعماله ناتاليا سيميوني لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية في 2018: عاجلاً أم آجلاً، سينتهي به الأمر في إنتر، إنه النادي، الأجواء والعيش في ميلانو. سيحبّ تدريب إنتر.

وفي النصف الأول من الموسم الماضي، بدا ان سيميوني سيترك ملعب "واندا متروبوليتانو" بسبب ضعف النتائج. وسرت تكهنات بأن ابن الثالثة والخمسين سينتقل إلى إنتر صيفاً، قبل أن يثبت في مدريد، وردّ أتلتيكو بقوّة في الأشهر الأخيرة من الموسم، فمدّد عقده حتى 2027.

وفي الوقت عينه، وجد إنتر توازنه مع المدرّب سيموني إنزاغي وكان قريباً الموسم الماضي من احراز دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 2010، قبل أن يخسر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف.

وفيما قاد أتلتيكو إلى كل الألقاب المحلية، أخفق سيميوني مرتين في نهائي دوري الأبطال أمام جاره وغريمه ريال بشق النفس (2014 و2016). وبات النجاح القاري هدفه الرئيس، في ظل ابتعاده عن الصدارة في الدوري الإسباني.

وأشاد سيميوني بمدّرب إنتر الذي لعب بجانبه في صفوف لاتسيو الإيطالي بين 1999 و2003 قائلاً: لديهم مدرّب، سيموني، أتمتع بعلاقة جيدة معه، لأني كنت معه في لاتسيو ويقوم بأشياء جيدة جداً في إنتر.

ويتصدر إنتر الدوري الإيطالي بفارق كبير عن يوفنتوس يبلغ تسع نقاط ومباراة أقل، علماً انه فاز بكل مبارياته الثماني في 2024.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202419141227684675831

ضربة موجعة للبرازيل في كوبا أمريكا

2202419132012284326736 (1)

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

2202419131247199734960

برشلونة يخطط لدعم هجومه بمشجع الريال

2202419123713356757398

عموتة يكشف مصيره مع النشامى

2202419112931923341806

أنشيلوتي: التعادل خطوة نحو لقب الدوري

2202419112240649878786

المنتخب الأردني في المركز الأخير ببطولة قطر للسلة

أخبار متعلقة
22024181209782669432

ميلان يواجه مونزا بالدوري الايطالي

220245103244739043348

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

220245111916315642704 (1)

إصابة جديدة ترعب ريال مدريد

120242711321333931135 (1)

يوفنتوس يواجه امبولي لتعزيز صدارة الدوري الإيطالي

120242011741768966453

روما يستضيف هيلاس فيرونا بالدوري الايطالي