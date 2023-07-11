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الثلاثاء، 11-07-2023 04:55 م

شاهد.. إبراهيم دياز يسجل هدفا عالميا في تدريبات ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - سجل إبراهيم دياز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد هدفا عالميا خلال اليوم الأول لتدريبات الفريق الذي بدأ بالفعل تحضيرات الموسم الجديد.

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وعاد دياز إلى ريال مدريد بعد 3 سنوات معارا إلى ميلان الإيطالي، حيث يخطط أنشيلوتي لجعله بديلا لماركو أسينسيو الذي رحل إلى باريس سان جيرمان.


ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد هدف دياز في التدريبات والذي أظهر خلاله مهاراته الرائعة، إذ صفق له رفاقه في التدريبات تفاعلا مع ما قدمه من جودة حسب ريليفو.

 

 

وشهدت تدريبات اليوم الأول ظهورا جيدا للصفقات الجديدة للنادي حسب التقارير الإسبانية، حيث كان اللاعبون الجدد محط اهتمام الكادر التدريبي وتوني كروس الذي لعب دور القائد في غياب ناتشو ولوكا مودريتش.

وسينضم بقية اللاعبين إلى التدريبات في وقت لاحق من هذا الأسبوع، قبل أن يتوجه الفريق نهاية هذا الشهر إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي ستشهد جولة خارجية يتخللها بضع مباريات مهمة أبرزها الكلاسيكو أمام برشلونة.

 

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