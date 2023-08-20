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الأحد، 20-08-2023 10:46 ص

شاهد.. استقبال أسطوري لنيمار وياسين بونو

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الوكيل الإخباري - قدم نادي الهلال السعودي مساء اليوم السبت، نجميه الجديدين، المهاجم البرازيلي نيمار جونيور، وحارس المرمى المغربي ياسين بونو، في حفل كبير بالعاصمة الرياض.

واحتشد أكثر من 59 ألف متفرج في مدرجات ملعب الملك فهد الدولي، بالعاصمة الرياض، لحضور حفل تقدم نيمار وياسين بونو، والمهاجم البرازيلي الآخر مالكوم، قبل مباراة نادي الهلال أمام ضيفه الفيحاء.

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وأعلن نادي الهلال يوم الثلاثاء الماضي، رسميا التعاقد لمة موسمين مع نيمار، قادما من باريس سان جيرمان.

وحسب تقارير إعلامية، فإن النجم البرازيلي سيحصل على نحو 109 ملايين دولار كراتب سنوي، لمدة موسمين مع إمكانية التجديد، بينما حصل الفريق الفرنسي على مبلغ نحو 98 مليون دولار.


ويعد نيمار الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، بالمشاركة مع الأسطورة بيليه، وفي رصيد كل منهما 77 هدفا دوليا.


كما أعلن النادي السعودي، مساء يوم الخميس الماضي، تعاقده بشكل رسمي مع ياسين بونو، قادما من نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، بموجب عقد سيمتد مع "الزعيم" حتى عام 2026.


وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقال في أوروبا، في "تغريدة" عبر حسابه على منصة "إكس" بأن: "الهلال توصل لاتفاق مع إشبيلية على التعاقد مع ياسين بونو، مقابل 19 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى إضافات لتصل الصفقة إلى 21 مليون يورو".


بينما انتقل مالكوم (26 عاما) إلى صفوف نادي الهلال قادما من فريق زينت بطرسبورغ، في أكبر صفقة بتاريخ الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، وقيمتها 60 مليون يورو، حيث حطمت الرقم القياسي لصفقة انتقال البرازيلي الآخر هالك، من زينيت بطرسبورغ إلى صفوف نادي شنغهاي الصيني عام 2016، مقابل 56 مليون يورو.

وأنفق نادي الهلال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري السعودي، برصيد 18 لقبا، خلال فترة الانتقالات الجارية، نحو 300 مليون دولار، ليصبح ثاني أكبر فريق إنفاقا على مستوى العالم بعد تشيلسي الانجليزي.


وكان صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث ميزانية تتجاوز 620 مليار دولار، قد استحوذ على 4 أندية كرة قدم في المملكة مؤخرا، بينها الهلال.

 

ملاعب 

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