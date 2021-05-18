الثلاثاء 18-05-2021
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 18-05-2021 11:16 ص

شاهد : بعد تسجيله هدفا ،، زعترة يتضامن مع الشعب الفلسطيني

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الوكيل الإخباري - أنس عشا - واصل نجم الكرة الأردنية تسجيل الأهداف رفقة فريق نفط الوسط، وقاده للفوز صعب على نفط البصرة بنتيجة (3/2) في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الـ "31" من الدوري العراقي.


وسجل هدافنا الأردني هدف فريقه الأول بالدقيقة "24" من عمر اللقاء، واحتفل بطريقة مميزة وذلك من خلال السقوط أرضا وتقييد يديه تيمنا بالأسرى الفلسطينيين، في تعاطف واضح لما يواجه الشعب الفلسطيني من قمع صهيوني همجي.


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وبهذا الفوز رفع نفط الوسط رصيده للنقطة الـ "53" بالمركز الخامس على سلم الترتيب، بفارق "13" نقطة عن القوة الجوية المتصدر.

 




 

 


 

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