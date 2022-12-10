شاهد.. رئيس النصر يرد على سؤال طفل حول ضم رونالدو

الوكيل الإخباري - وجه طفل أحد مشجعي نادي النصر السعودي لكرة القدم، سؤالا لمسلي آل معمر، رئيس النادي حول الأنباء التي أشارت إلى نجاح فريق النصر في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وقال الطفل : أنا سمعت يقولون رونالدو نصراوي؟

ورد مسلي آل معمر: وش تتوقع؟

فرد الطفل : ما أعرف.

فيما تدخل طفل آخر قائلا: إن شاء الله يجي.

ورد مسلي قائلا: إذا صليت بعد الصلاة أدعي قول يارب رونالدو يجي.

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مشجع نصراوي لـ رئيس النادي الاستاذ مسلي ال معمر



- انا سمعت يقولون رونالدو نصراوي ؟

الرئيس |



يجاوب !🔥🙏🏻 🚨🚨🚨 فيديو |مشجع نصراوي لـ رئيس النادي الاستاذ مسلي ال معمر- انا سمعت يقولون رونالدو نصراوي ؟الرئيس |يجاوب !🔥🙏🏻 pic.twitter.com/MGJP0qKCjO December 9, 2022

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