شاهد.. رد فعل رونالدو بعد أن اقتحم مشجع الملعب وحمله عاليا

الوكيل الإخباري - اقتحم أحد المشجعين مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، وقام بحمل كريستيانو رونالدو والاحتفال على طريقته.



والتقطت عدسات المصورين لحظة اقتحام المشجع الذي بدا أنه عاشق للنجم البرتغالي، وتوجه مباشرة لرونالدو وجلس أمامه، ثم قام واحتضنه بقوة قبل أن يحمله، وبعدها احتفل على طريقة رونالدو الشهيرة "siii".

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Cristiano Ronaldo hizo la celebración que tiene con Marcelo con un fan que invadió la cancha. 🥹🤍 pic.twitter.com/U20GDq1QKZ June 17, 2023

ولم يبد رونالدو أي انزعاج من المشجع حيث بدت الابتسامة على محياه حتى أنه استجاب لطلب المشجع وشاركه احتفاله الشهير"Siiii".

وتدخل الأمن بعدها واقتاد المشجع إلى خارج الملعب.



وانتهت المباراة بفوز البرتغال بثلاثية دون رد لكن رونالدو لم ينجح في التسجيل رغم مشاركته على مدار الـ90 دقيقة.



ورفع منتخب البرتغال رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط من 3 مباريات، في صدارة المجموعة العاشرة، بينما تجمد رصيد البوسنة والهرسك عند 3 نقاط في المركز الخامس قبل الأخير.

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