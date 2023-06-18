الأحد 18-06-2023
الوكيل الاخباري

الأوقاف تقرر تعديل موعد صلاة عيد الأضحى إلى الساعة السابعة صباحاً

"قراصنة وضحايا".. 17 ألف جريمة الكترونية أمام القضاء منذ 2019 أحدثها الشعوذة الرقمية

تشكيل لجنة وزارية لمجلس بلدي بني عبيد - أسماء

3760 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الإدارة المحلية تُحدد شروطاً لأماكن بيع وذبح الأضاحي في المحافظات

بلدية اربد تضع شروطاً لحظائر الاضاحي وتحدد 13 موقعاً للبيع - أسماء

التعليم العالي يعلن صرف مستحقات المنح والقروض للعام الجامعي 2022-2023

شكاوى من تعطل النظام الإلكتروني لتصاريح العمل والوزارة ترد

بلدية المفرق تعفي مربي وتجار المواشي من رسوم خدمات الحظائر

الأرصاد: الانقلاب الصيفي وبداية فصل الصيف فلكياً الأربعاء القادم

الأحد، 18-06-2023 12:37 م

شاهد.. رد فعل رونالدو بعد أن اقتحم مشجع الملعب وحمله عاليا

6202318112821165036332


الوكيل الإخباري - اقتحم أحد المشجعين مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، وقام بحمل كريستيانو رونالدو والاحتفال على طريقته.

والتقطت عدسات المصورين لحظة اقتحام المشجع الذي بدا أنه عاشق للنجم البرتغالي، وتوجه مباشرة لرونالدو وجلس أمامه، ثم قام واحتضنه بقوة قبل أن يحمله، وبعدها احتفل على طريقة رونالدو الشهيرة "siii".

اضافة اعلان

 

 

ولم يبد رونالدو أي انزعاج من المشجع حيث بدت الابتسامة على محياه حتى أنه استجاب لطلب المشجع وشاركه احتفاله الشهير"Siiii".

 

 

وتدخل الأمن بعدها واقتاد المشجع إلى خارج الملعب.


وانتهت المباراة بفوز البرتغال بثلاثية دون رد لكن رونالدو لم ينجح في التسجيل رغم مشاركته على مدار الـ90 دقيقة.


ورفع منتخب البرتغال رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط من 3 مباريات، في صدارة المجموعة العاشرة، بينما تجمد رصيد البوسنة والهرسك عند 3 نقاط في المركز الخامس قبل الأخير.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202318105338951470021

مودريتش على موعد مع قرار مصيري

620231895822857726859

ما سر ارتداء منتخب البرازيل للزي الأسود للمرة الأولى في تاريخه ضد غينيا؟

620231811746414510896

رئيس رابطة الليجا: تمنيت عودة ميسي.. ولكن!

6202318112353646437765 (1)

آرسنال يخشى مفاجآت السيتي في صفقة كبرى

6202318114137566979461

المنتخب الوطني لكرة السلة يبدأ معسكره التدريبي في ليتوانيا

6202317115430101454862

مودريتش يحسم موقفه من عرض الهلال السعودي الضخم

أخبار متعلقة
5202324105936669145562

اشتباك مع حارس الشباب.. الغرامة والإيقاف ينتظران رونالدو

520232492422997063995 (1)

شاهد.. سجود الأسطورة رونالدو بعد هدف الفوز

520232494122819764500

7 أضعاف رينج روفر.. سعر ساعة رونالدو الجديدة يثير الجدل (صورة)

5202323132035780117545

رونالدو يريد الرحيل عن النصر وعقبتان تهددان رغبته

5202323102126151092231

قمة مرتقبة بين النصر والشباب في مشوار حسم لقب الدوري السعودي

520232291714646824934

كريستيانو يسعى لفك نحسه أمام الكبار عبر بوابة الشباب