شاهد : رد فعل رونالدو على طفل انبهر بوجوده برفقته

الوكيل الإخباري - تفاعل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، كريستيانو رونالدو، مع طفل كان يمسك في يديه قبيل دخوله لأرضية المعلب الذي يحتضن مباراة الفريق أمام نظير الاتفاق.



وتجسدت ملامح السعادة والانبهار على ملامح الطفل الذي ظل حدَّق، وعندما لاحظ اللاعب هذا الأمر استجاب له بابتسامة، ما دفع الطفل للابتسام أيضا.



يذكر أن النصر يوجه الاتفاق اليوم ضمن منافسات دوري روشن.

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pic.twitter.com/4zFa945NHL #النصر_الاتفاق 🟡🔵 أول إطلالة لكريستيانو رونالدو في الدوري السعودي تبدأ بابتسامة أسطورية في وجه طفل قبل مواجهة الاتفاق.. رونالدو أكثر من مجرد لاعب إنه قدوة لنجوم المستقبل. #رونالدو January 22, 2023

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