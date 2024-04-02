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الثلاثاء، 02-04-2024 02:04 م

شاهد.. على طريقة رامز جلال.. الأهلي يسخر من الاتحاد

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الوكيل الإخباري - سخر الحساب الرسمي لفريق أهلي جدة من جاره الاتحاد بعد الفوز عليه بهدف دون رد في ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ونشر الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، فيديو تظهر فيه حسرة أحمد حجازي، مدافع "العميد"، بينما ظهر لاعب الراقي، فرانك كيسيه، حاملا فانوس رمضان.

وعلق الحساب على الفيديو، قائلا: "ديربي رمضان جاب من الآخر.. فلتبدأ المساخر".

وهذا التعليق مشابه لبرنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال بعنوان رامز جاب من الاخر.

وعزز الأهلي موقعه في المركز الثالث على لائحة ترتيب فرق الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة، ليوسع الفارق مع الاتحاد، الذي يحتل المركز الرابع، إلى 5 نقاط، مع تبقي 8 جولات على انتهاء الدوري السعودي للمحترفين.

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