شاهد .. كهربا يفوز بجائزة افضل هدف بأبطال أفريقيا

الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تتويج هدف محمود كهربا مهاجم الأهلي المصري في مرمى الهلال السوداني، بجائزة أفضل هدف في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2023.



وكان محمود كهربا قد سجل هدفا في فوز فريقه الأهلي والهلال السوداني، التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.



ونشر الحساب الرسمي لبطولتي دوري الأبطال والكونفدراليةالإفريقية على "تويتر"، هدف محمود كهربا في مرمى الهلال السوداني، معلقا عليه: «بناءًا على تصويت الجماهير فإن هدف كهربا في دور المجموعات هو الأفضل هذا الموسم».

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🇪🇬 بتصويت الجماهير، هدف محمود كهربا في مرمى الهلال بالجولة السادسة هو الأفضل بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم. 🤩 @AlAhly | @MKahraba pic.twitter.com/qBHqJU5uG1 🌟 محمود كهربا 🌟🇪🇬 بتصويت الجماهير، هدف محمود كهربا في مرمى الهلال بالجولة السادسة هو الأفضل بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم. 🤩 #TotalEnergiesCAFCL April 5, 2023

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