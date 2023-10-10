شاهد.. لحظة سقوط حارس مرمى بعد انفجار مفرقعة نارية

الوكيل الإخباري - تعرض حارس مرمى نادي "كليرمون فوت 63" لإصابة، إثر انفجار مفرقعة نارية، ما أدى إلى توقف مباراته أمام مضيفه مونبلييه، الأحد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن جماهير نادي مونبلييه ألقت ألعابا نارية تسببت إحداها في إصابة موري دياو حارس مرمى كليرمون فوت، قبل نهاية المباراة بدقائق، ليتم إخراجه من أرضية الملعب على نقالة، وقرر الحكم إيقاف المواجهة، والنتيجة كانت تشير إلى تقدم فريق مونبلييه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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The match has been abandoned after goalkeeper Mory Diaw was stunned by a firework thrown from the crowd. The Senegalese goalkeeper had to be stretched off. An unfortunate ending to the Montpellier vs Clermont match 😔The match has been abandoned after goalkeeper Mory Diaw was stunned by a firework thrown from the crowd. The Senegalese goalkeeper had to be stretched off. pic.twitter.com/LMbmSPz32q October 8, 2023

ولم يصدر أي قرار حول مصير هذه المباراة بعد إيقافها، في حين أكد نادي كليرمونت دعمه الكامل لموري دياو عقب الحادث.





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