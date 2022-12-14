شاهد.. لحظة وفاة لاعب مصري أثناء مباراة فريقه

الوكيل الإخباري - توفي لاعب نادي مطروح المصري المنافس في دوري القسم الثالث لكرة القدم، أثناء مباراته أمام نادي السلوم، امس الثلاثاء، بعد نقله للمستشفى.



وأعلن إبراهيم أبو صندوق، عضو مجلس إدارة نادي مطروح الرياضي، وفاة سامي سعيد لاعب الفريق، بعد ابتلاعه لسانه.



وبلع سامي سعيد لسانه بعد الاصطدام بالرأس مع أحد مدافعي نادي السلوم، ما أدى إلى وفاته على الفور بعد فشل إنقاذ حياته.



وألغى الحكم مباراة مطروح والسلوم قبل نهايتها بـ15 دقيقة، عقب فشل الجهاز الطبي لنادي مطروح في إنقاذ حياة اللاعب داخل أرض الملعب.

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