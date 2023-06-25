شاهد.. مقاتل جزائري يتعرض لضربة قاضية قوية!

الوكيل الإخباري - ألحق التايلاندي سوبرليك كياتمو هزيمة ساحقة بالجزائري نبيل عنان في النزال الذي جمعهما بالعاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن دورة "ONE Friday Fights 22" للفنون القتالية المختلطة (MMA).



وتمكن سوبرليك كياتمو (27 عاما) من الفوز على المقاتل نبيل عنان في الجولة الأولى بالضربة القاضية.

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🌍 Also available on pic.twitter.com/9JesoItvZd Superlek 🇹🇭 closes the show with a first-round KO of Nabil Anane! 🏆 #ONEFridayFights22 🌍 Live TV broadcast in 170+ countries (check local listings)🌍 Also available on ONE YouTube and ONE Facebook (geo-restrictions may apply)🌍 Also available on https://t.co/eBUfsOmxDL June 23, 2023

ونبيل عنان من مواليد 30 أبريل 2004، من أب فرنسي جزائري وأم تايلاندية، وهو بطل العالم السابق للشباب بالملاكمة التايلاندية "مواي تاي - IFMA".



بدأ ممارسة فنون الدفاع عن النفس في سن السابعة مع التايكوندو والكاراتيه، والملاكمة التايلاندية "مواي تاي" في سن الـ11 في معسكر بيتشرونجروانج

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