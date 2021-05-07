شباب الأردن يتعادل مع الفيصلي ويحافظ على الصدارة

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الوكيل الإخباري - أنس عشاحافظ فريق شباب الأردن على صدارته بعد تعادله مع الفيصلي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ستاد عمان الدولي، بافتتاح الجولة الخامسة من دوري المحترفين.وأحرز أحمد العرسان هدف التقدم للفيصلي بالدقيقة "12" من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء، وليأتي التعادل عن طريق البديل البرازيلي المتألق دوجلاس، والذي خطف هدف شباب الأردن باللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.وبهذه النتيجة بقي شباب الأردن بالصدارة بـ "11" نقطة من "3" انتصارات وتعادلين، أما الفيصلي فصعد ليرافق السلط بالمركز الثاني على سلم الترتيب بـ "8" نقاط من تعادلين وانتصارين، علما أن للزعيم مباراة مؤجلة مع الوحدات، وذلك بسبب مشاركة الأخيرة بمنافسات دوري أبطال اسيا "2021".وفي باقي مباريات الجولة يلتقي الجزيرة × البقعة ، شباب العقبة × السلط، الجليل × السلط، الوحدات ×معان ، والرمثا × الحسين إربد .