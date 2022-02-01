شباب العقبة يبدأ التحضيرات ،، موسم جديد وتطلعات كبيرة

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

بدأ نادي شباب العقبة تحضيراته على ملاعب مدينة العقبة ( ملعب تطوير العقبة وملعب واحة أيلا)، تحضيرا للموسم الجديد والذي يطمح الفريق الساحلي فيه على استمرارية تقديم العروض الجيدة في المنافسات المقبلة وفي مقدمتها بطولة دوري المحترفين، وعدم الدخول بدوامة الهبوط والتخبط بالنتائج مجددا، خصوصا وأنها لم تتناسب اطلاقا مع مستويات الفريق في المواسم الماضية.







وتعاقد الفريق مع عدد من الوجوه المحلية المميزة وفق امكانياته المادية واحتياجاته الفنية، حيث استقطب حارس المرمى المخضرم محمد خاطر، أنس أبو طعيمة، محمود البصول، محمد عصفور، فرج المزيني، ياسر الرواشدة وغيث المدادحة، بالإضافة للمهاجم الجزائري أسامة عقار.





كما جدد عقود حارس المرمى المونديالي حماد الأسمر، والثنائي الخبير أحمد أبو حلاوة وعيسى السباح، محمد الحسنات، يزن شوكت، محيسن أبو جبلة وأنس بدوي، فيما سيفتقد الفريق للاعب محمد رؤوف والذي قرر الاعتزال رسميا، والمدافع منذر رجا الذي رحل رسميا لفريق سحاب، بالإضافة لبعض الأسماء المحلية والمحترفة الأخرى.



وسيقود الفريق العقباوي المدرب الوطني رائد الداود، رفقة مساعديه رائد الظاهر ورياض الدقس، مدرب حراس المرمى علي محمود، معالج الفريق إبراهيم خميس ومدير الفريق نضال الشقباوي، مما يخلق حالة من الاستقرار الإستثنائي في دورينا .



ومن المنتظر أن يعلن العقبة رسميا عن اعادة الحياة لملعب تطوير العقبة، وذلك باعادة اعتماده كملعب رسمي للفريق في بطولات المحترفين، وهو الأمر الذي سيمنحه قوة جماهيرية كبيرة بالإضافة للعوائد المالية المتوقعة من هذه الخطوة.

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