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الخميس، 05-05-2022 09:26 ص

شذرات وأرقام من الجولة الرابعة لدوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا


اختتمت الجولة الرابعة من دوري المحترفين، بإقامة 6 مباريات، شهدت الظهور الأول للوحدات، وصعود الحسين إربد للصدارة، وتسجيل رقم جيد تهديفيا. 

موقع "ملاعب" رصد أهم الشذرات والأرقام من الجولة، ونقدمها لكم:


1/ الفوز الأول للوحدات: 

شهدت الجولة الرابعة الظهور الأول للوحدات بعد غيابه عن الجولات الـ3 الأولى بسبب مشاركته الأخضر بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وفاز الوحدات بمباراته الأولى والتي جمعته بشباب الأردن، حيث أقيمت المباراة على ستاد عمان الدولي وانتهت بهدفين لهدف.

2/ 5 انتصارت وتعادل:

فازت 5 فرق في هذه الجولة، وهي معان على السلط، الرمثا على الجزيرة، الحسين إربد على سحاب، الوحدات على شباب الأردن والفيصلي على الصريح، فيما تعادل مغير السرحان مع شباب العقبة.

3/ أقوى هجوم:

سجل فريقا الرمثا والحسين إربد 7 أهداف والصريح 6 أهداف، فيما لم يسجل فريق السلط إلا هدف وحيد من 3 مباريات خاضها، حيث يمتلك مواجهة مؤجلة مع الوحدات.

4/ أقوى دفاع:

لم تتلق شباك الحسين إربد والوحدات إلا هدف واحد، وللتذكير فإن الأخير خاض مباراة واحدة فقط، فيما تلقت شباك الجزيرة 8 أهداف، واهتزت شباك الصريح في 7 مناسبات.

5/ الأكثر فوزا:

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فاز فريق الحسين إربد 3 مباريات، فيما لم تحقق فرق الجزيرة، السلط ومغير السرحان أي انتصار حتى الآن.

6/ لا خسارة:

لم تخسر فرق الحسين إربد، الفيصلي، شباب العقبة، مغير السرحان والوحدات أي مباراة حتى الآن، فيما كان الصريح والجزيرة الأكثر خسارة بـ 3 مباريات.

7/ الأكثر تعادلا:


تعادل مغير السرحان في جميع المباريات التي خاضها وعددها 3، فيما تنتظره مباراة مؤجلة مع الوحدات، ولم تتعادل فرق الرمثا، شباب الأردن، الوحدات والصريح أبدا.

8/ هداف الدوري: 


صعد البرازيلي دوغلاس، مهاجم فريق شباب الأردن لصدارة هداف الدوري بتسجيله هدف شباب الأردن الوحيد بمرمى الوحدات، ليرفع أهدافه بالموسم لـ4.

 

ملاعب


 




 

 


 

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