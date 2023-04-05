شراكة جريزمان مؤشر جديد على عودة ميسي إلى برشلونة

الوكيل الإخباري - دخل ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، في استثمار جديد بإسبانيا، ما قد يكون مؤشرا على عودة البرغوث في الموسم المقبل إلى برشلونة.



وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل، وزعمت تقارير صحفية بأن البرغوث قرر الرحيل عن النادي الفرنسي.



ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، دخل ميسي وزميله السابق أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الحالي، كمساهمين رئيسيين في سلسلة مطاعم شهيرة للوجبات السريعة في إسبانيا.



وكان ميسي وجريزمان تزاملا في برشلونة بين 2019 و2021، قبل أن يرحلا عن البارسا في نفس الصيف.



وقالت تقارير إسبانية، إن إدارة برشلونة دخلت في مفاوضات مهمة مع رعاة لجعل صفقة ميسي ممكنة على المستوى الاقتصادي.



ويرغب برشلونة في الحصول على دخل مالي إضافي يحسن وضع النادي أمام قانون اللعب المالي النظيف، ويقرب ميسي من العودة إلى النادي الكتالوني.

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