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الأربعاء، 11-10-2023 04:21 م

شرط جزائي سري في عقد تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن

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الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية، عن الشرط الجزائي “السري” في عقد الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لـ باير ليفركوزن الألماني.

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وتولى ألونسو تدريب فريق ليفركوزن في أكتوبر من العام الماضي، ويرتبط عقده مع الفريق حتى صيف 2026.

ويواصل ألونسو تقديم أداء ممتاز مع ليفركوزن، حيث يتصدر رفقتهم جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 19 نقطة، بعد مرور 7 جولات من انطلاق المسابقة، وهو أحد 3 فرق فقط في المسابقة لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية نقلًا عن “بيلد”، فإن هناك بند متفق عليه في عقد ألونسو مع ليفركوزن، يسمح له بالمغادرة العام المقبل، لتدريب واحد من 3 فرق فقط.

وأوضح التقرير أن ليفركوزن اتفق مع ألونسو على بند إنهاء عقد صالح فقط لـ 3 أندية، وهي الأندية التي لعب لها خلال مسيرته الكروية، ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، وليفربول الإنجليزي.

وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من أن عقد ألونسو ممتد مع ليفركوزن لمدة 3 أعوام إضافية، إلا أنه يمكن تولي منصب المدير الفني لأي من الفرق المذكورة سلفًا، بدءًا من الصيف المقبل، عندما يدخل البند المذكور حيز التنفيذ.

وذكر التقرير أن المبلغ المتفق عليه بخصوص ذلك الشرط غير معروف حتى الآن.

وربطت تقارير صحفية، ألونسو، بتدريب فريقه السابق ريال مدريد خلفًا لـ كارلو أنشيلوتي الذي تدرب تحت قيادته في نفس الفريق، وتُوجا سويًا بدوري أبطال أوروبا عام 2014.

 

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