شركة قطر للاستثمارات تسعى للاستحواذ على أندية جديدة

الوكيل الإخباري - أكدت تقارير أن شركة قطر للاستثمارات الرياضية تقدمت في المفاوضات من أجل الاستحواذ على نادي سامبدوريا الإيطالي، وذلك بالشراكة مع أندريا رادريزاني، رئيس نادي ليدز يونايتد.



وذكرت صحيفة daily mail البريطانية أن رادريزاني كان في إيطاليا الاثنين الماضي، من أجل استكمال مفاوضات الاستحواذ على سامبدوريا، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية.



وأوضحت أنه وفي حال إتمام الصفقة، فإن الشركة التي يترأسها رادريزاني سيكون لها حصة الأغلبية في سامبدوريا، مع حصول شركة قطر للاستثمارات الرياضية على حصة أقلية.



من جهة أخرى أبدت شركة قطر للاستثمارات الرياضية (QSL)، استعدادها للاستثمار في نادي ليدز يونايتد، الذي يأمل النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى "التشامبيون شيب".



ولأجل ذلك يتعين على الفريق الفوز على توتنهام هوتسبير في الجولة الأخيرة، وحينها سينتظر سقوط ليستر سيتي في فخ التعادل على أقل تقدير أمام ويست هام يونايتد، وخسارة إيفرتون أمام بورنموث.



ولا تقف طموحات الشركة القطرية عند هذا الحد، بل إنها تطمح إلى شراء نادي ملقا الإسباني، إضافة إلى حصة أخرى من نادي سانتوس البرازيلي، وفق "ديلي ميل".



وختمت الصحيفة البريطانية تقريرها بالإشارة إلى وجود عرض على طاولة ماسيمو فيريرو، مالك سامبدوريا، من منافس آخر دون أن تكشف عن هويته أو قيمته المالية.



يذكر أن شركة قطر للاستثمارات الرياضية تستحوذ بالكامل على ملكية نادي سان جيرمان منذ عام 2011، كما تملك 21.67% من أسهم نادي سبورتينغ براغا البرتغالي.

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