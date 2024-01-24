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الأربعاء، 24-01-2024 02:44 م

شقيقة صلاح تخرج لتبرئته من تهمة التخاذل بأمم إفريقيا

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الوكيل الإخباري - قررت شقيقة النجم المصري محمد صلاح الدفاع عنه بشكل علني، وسط حملة الهجوم التي يتعرض لها جناح ليفربول خلال كأس الأمم الإفريقية.

وغادر صلاح معسكر منتخب بلاده ليعود إلى إنجلترا للتعافي تحت إشراف ليفربول، بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة غانا في دور المجموعات، مع احتمالية عودته مرة أخرى لكوت ديفوار للمشاركة في قبل النهائي أو المباراة النهائية للبطولة في حالة تأهل منتخب بلاده.

ووسط الغضب الجماهير واتهام صلاح بالتخاذل، خرجت شقيقته رباب عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" للدفاع عنه، واستشهدت بلقطة الهدف الثاني لمصر في الرأس الأخضر وحالة القلق التي ظهر عليها نجم الريدز خلال إعادة اللقطة عبر تقنية الفيديو لوجود شبهة لمسة يد على مصطفى محمد مسجل الهدف.

وقالت شقيقة قائد مصر إن صلاح ظهر على غير عادته ممسكا بهاتفه المحمول لمراجعة اللقطة أكثر من مرة، كما حرص على بث الطمأنينة في من حوله بأن الهدف صحيح ولا توجد لمسة يد.

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وشددت على أن صلاح ليس من نوعية الأشخاص الذين يمسكون بهاتفهم لفترات طويلة، وقيامه بذلك كان بسبب استعداده المسبق لمراجعة بعض اللقطات.


وأوضحت أن ما قام به صاحب الـ31 سنة يعكس صفاته القيادية وشعوره بالمسؤولية تجاه منتخب بلاده، باعتباره أحد أهم مصادر الطمأنينة لكل من حوله رغم كل ما يتعرض له من هجوم.

 

يذكر أن مصر تأهلت إلى دور الـ16 بعد احتلالها المركز الثاني بالمجموعة الثانية بعد التعادل بنتيجة 2-2 أمام غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

 


 

ملاعب 

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