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السبت، 18-02-2023 02:26 م

شيخ قطري يقدم عرضا رسميا لشراء مانشستر يونايتد

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الوكيل الإخباري -  أعلن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي "QIB"، تقديم عرض رسمي للاستحواذ الكامل على نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم.

وأصدر "كونسورتيوم" قطري بقيادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، نجل رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم، الجمعة بيانا يوم الجمعة، أوضح فيه أن "الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني يؤكد أنه قدم عرضا للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم بنسبة 100%"، دون تقديم أي تفاصيل عن المبلغ المقترح، والذي لا يمكن أن يصل إلى مبلغ قياسي قدره 6 مليارات يورو، وفقا لوسائل الإعلام.

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وأضاف أن "العرض يهدف إلى إعادة النادي إلى مجده السابق داخل وخارج الملعب، وقبل كل شيء، يهدف إلى إعادة الجماهير إلى قلب نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم".

يعتبر مصرف قطر الإسلامي من أكبر البنوك في قطر، والمساهم الأكبر فيه هو صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، صاحب شركة قطر للاستثمارات الرياضية التي تستحوذ على نادي باريس سان جرمان الفرنسي. أما الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني (42 عاما) فهو مشجع لمانشستر يونايتد منذ الطفولة.


ومع ذلك، من المتوقع أن تكون هناك عروض أخرى لشراء النادي، إذ كان الملياردير البريطاني جيم راتكليف ومجموعته البتروكيماوية "إينيوس" التي تمتلك بالفعل ناديي نيس الفرنسي ولوزان السويسري، قد أبديا اهتمامهما علنا بشراء النادي الإنكليزي. لكن الصحافة الإنكليزية اعتبرت أنه سيتم أيضا تقديم عرض بقيادة مستثمرين سعوديين.


وأشارت تقارير صحفية إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" منع استحواذ قطر على النادي الإنكليزي، "لضمان النزاهة في جميع المسابقات"، علما أن قطر لا تستحوذ على أي ناد في الدوري الإنكليزي الممتاز "برييميرليغ".


وتملك الدولة الخليجية، نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عبر شركة قطر للاستثمارات الرياضية.

 

ملاعب 

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