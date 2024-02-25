صدام قوي بين السعودية والأردن بتصفيات السلة الآسيوية

الوكيل الإخباري - يخوض المنتخب السعودي لكرة السلة، ثاني مبارياته في النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية، أمام نظيره الأردني، غدا الإثنين عند الساعة 7.30 مساء، على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.



ويدخل المنتخب السعودي اللقاء بعد فوزه على نظيره العراقي خارج أرضه في بدايه مشواره بالتصفيات، ويسعى لمواصلة انتصاراته وتعزيز حظوظه بتأهل للنافذة الثانية للتصفيات.



ويعد المنتخب الأردني فريقا قويا ومتمرسا وصاحب حضور قوى في القارة الآسيوية، وانتصر على نظيره الفلسطيني في بدايه مشوار التصفيات.



ويمثل المنتخب السعودي:



محمد السويلم - محمد المرواني - مرزوق المولد - ناصر العبسي - مثنى المرواني - فهد السالك - مصعب قاضي - علي الشبيلي - عبدالملك عاشور - محمد المطيري - محمد قاضي - عبدالرحمن فلاته - محمد حمزة- محمد الخاطر).



ويُشرف على المنتخب السعودي فنيًا المدرب نيستور جارسيا ومساعده كريكور سيركيس كريكوريان.



من جهته أكد المشرف على المنتخب سعود الخالدي، في تصريحات للمركز الإعلامي، أن الأخضر في حالة فنية وبدنية ومعنوية مرتفعة بعد فوزه الأول ببغداد، مؤكدا صعوبة لقاء الغد أمام الأردن الذي يعد من أقوى المنتخبات الآسيوية.



وأتم: "الأخضر قادر على تحقيق انتصاره الثاني، الذي سيعزز من حظوظه بالتأهل للنافذة الثانية".

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