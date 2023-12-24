صدمة.. اشتباه في إصابة مدافع اتحاد جدة بالرباط الصليبي

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير إعلامية أن هناك اشتباها في إصابة مدافع جديد من اتحاد جدة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.



وخسر الاتحاد أمام الرائد بنتيجة 1-3 مساء أمس السبت في الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين، في أول ظهور للفريق بعد توديع كأس العالم للأندية 2023 على يد الأهلي المصري بالنتيجة ذاتها.



ولم تتوقف خسارة الاتحاد في المباراة عند هذا الحد، وإنما خرج أحمد بامسعود، مدافع الفريق، مصابا في الدقيقة 87 من المباراة.



وذكرت قناة SSC السعودية أن هناك اشتباها في تعرض بامسعود لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، بسبب الاحتكاك مع لاعب الرائد.



وأضافت القناة "كان هناك اعتراض كبير من دكة بدلاء الاتحاد، حيث يرى مسؤولو الفريق أن حكم الراية هو من تسبب في إصابة اللاعب بتأخره في الإعلان عن التسلل".



ومن المقرر أن يصدر الاتحاد بيانا رسميا حول إصابة بامسعود خلال الساعات القليلة المقبلة.



لكن المدافع سيكون على الأرجح خارج خيارات المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو في مباراة النصر، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، والمؤجلة من الجولة 17 للدوري، حيث انضم لقائمة طويلة من الغيابات.



وفي حال صحت أنباء إصابة بامسعود بالرباط الصليبي سيكون ثاني لاعب من الاتحاد يتعرض لهذا النوع من الإصابة هذا الموسم بعد أحمد شراحيلي، علما بأن أحمد حجازي تعرض للإصابة ذاتها نهاية الموسم الماضي.

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