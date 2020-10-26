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الإثنين، 26-10-2020 12:59 م

صدمة كبرى في النصر.. غياب ثلاثي الفريق أمام الأهلي

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ملاعب - وكالات

 

تعرض البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر، لصدمة بعد تأكد غياب أهم عناصره عن مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس الملك، والمقرر لها غدا الثلاثاء في ملعب الجوهرة المشعة.

وكشفت "الرياضية" عن فشل الجهاز الطبي في محاولاته من أجل تجهيز الثنائي مايكون، وسلطان الغنام للحاق بمباراة نصف نهائي كأس الملك ضد الأهلي.

وتابعت، أن الغموض يحيط بمصير الدولي المغربي نور الدين أمرابط، بشأن إمكانية مشاركته في المباراة من عدمها، إلا أنه سوف يغادر مع البعثة إلى جدة، رغم عدم جاهزيته طبيا للتواجد ضمن تشكيل اللقاء.

يذكر أن سلطان الغنام غاب عن مباريات النصر في دوري المحترفين، بعد إصابته أمام بيرسبوليس بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، بينما مايكون تعرض للإصابة في الجولة الافتتاحية ضد الفتح.

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المصدر : ملاعب 

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