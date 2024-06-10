صدمة لجمهور النصر السعودي حول صفقة رودريغو

الوكيل الإخباري - نفت تقارير إخبارية مقربة من نادي النصر الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة عن وجود اتصالات بين مسؤولي النادي والنجم البرازيلي لريال مدريد رودريغو جويس بهدف التعاقد معه في الموسم المقبل.



وكشف مصدر مقرب من نادي النصر أن خبر المفاوضات بين إدارة النادي والنجم البرازيلي البالغ من العمر 23 عامًا، لا تعدو أن تكون أخبارًا غير صحيحة، وأن اللاعب لا يوجد ضمن قائمة تعاقدات وصيف بطل دوري المحترفين السعودي لموسم 2024 ـ 2025.



وقال الإعلامي علي العنزي، المقرب من نادي النصر إن أخبار مفاوضات النصر مع رودريغو زائفة وغير حقيقية.



واندلعت خلال اليومين الماضيين "حرب افتراضية" ساخنة بين جماهير الهلال ومشجعي النصر السعوديين حول انضمام النجم البرازيلي المتوج بدوري أبطال أوروبا مع الريال منذ أيام، إلى أحد الفريقين.



وانتشرت أخبار انتقال رودريغو إلى الدوري السعودي، مع اندلاع خلاف بينه وبين ريال مدريد، فضلًا عن انضمام كيليان مبابي للفريق الملكي، إذ بات من المتوقع أن يكون هناك ضحية في الفريق، في ظل تألق فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، إذ أشارت أغلب التقارير إلى أن رودريغو سيكون صاحب الفرص الأقل للاستمرار في الفريق مع وصول النجم الفرنسي وحصوله على مكانه الأساسي في تشكيلة كارلو أنشيلوتي.



لكن الإعلامي المقرب من النصر، نفى تلك الأخبار كلها، وذلك في وقت يستعد رودريغو للسفر إلى الولايات المتحدة مع بعثة منتخب "السيليساو" للمشاركة في كوبا أمريكيا بين 20 يونيو و14 يوليو 2024.



وانضم رودريغو إلى ريال مدريد في يوليو 2019 قادمًا من سانتوس البرازيلي، وخلال الموسم الماضي خاض 51 مباراة في المسابقات كلها وسجل 17 هدفًا فيما صنع 9 أهداف أخرى.

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