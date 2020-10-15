الخميس 15-10-2020
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الخميس، 15-10-2020 04:12 م

صدمة للعالمي.. ثنائي النصر يغيب عن مباراة الفتح

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الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحفية عن تأكد غياب ثنائي النصر سلطان الغنام وعبد الفتاح عسيري، عن مباراة الفريق أمام الفتح.

ويلتقي النصر بنظيره الفتح يوم الأحد المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "2020-21".

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الغنام وعسيري سيغيبان عن مباراة الفتح، بعدما أكدت الفحوصات الطبية إصابة الثنائي في مباراة بيرسبوليس الإيراني.

وكان النصر قد ودع منافسات دوري أبطال آسيا 2020، عقب الخسارة أمام بيرسبوليس بركلات الترجيح (5-3)، بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي والإضافي من مباراة نصف النهائي.


المصدر : ملاعب

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