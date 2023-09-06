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الأربعاء، 06-09-2023 12:58 م

صدمة وخسائر فادحة بعد قرار ملاك مانشستر يونايتد

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الوكيل الإخباري - تراجعت قيمة مانشستر يونايتد في بورصة نيويورك بأكثر من 500 مليون جنيه إسترليني (629 مليون دولار) بعد تقرير يفيد بأن عائلة جليزر قررت عدم البيع.

وكان ملاك النادي أعلنوا قبل 9 أشهر أن بيع النادي بأكمله من بين الخيارات الموضوعة في الاعتبار، كجزء من المراجعة الإستراتيجية للنادي.

وعرض كل من المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، والملياردير البريطاني جيم راتكليف شراء النادي، ولكن عملية البيع المحتملة لم تتم، مع استمرار المشجعين في الاحتجاج ضد عائلة جليزر.

ويبدو أن آمال بيع النادي بالكامل تبددت، ما سيشكل صدمة للجماهير، عندما ذكر تقرير صحفي يوم الأحد أن الملاك سيسحبون أسهم النادي من السوق، على أن يحاولوا البيع مجددا في 2025.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه ميديا) أن هذا التقرير أدى لتراجع بلغ أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني في قيمة أسهم النادي، أمس الثلاثاء.

ووصلت القيمة السوقية لشركة "يونايتد"، وهي قيمة الشركة في البورصة، إلى 15ر3 مليار دولار بعد انخفاض بنسبة 22ر18 %.

وكانت عائلة جليزر قيمت "يونايتد" في وقت سابق من العام الحالي بـ6 مليارات جنيه إسترليني.

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