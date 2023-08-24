صدور التعليمات التنظيمية لمواجهة كلاسيكو الأردن

الوكيل الإخباري - تنطلق الخميس 24 آب، منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024، وصدرت التعليمات التنظيمية لمواجهة الفيصلي والوحدات في قمة الأسبوع الرابع.





ويلتقي الرمثا مع ضيفه شباب الأردن عند السابعة مساء الخميس على ستاد الحسن، قبل أن يستقبل معان نظيره الحسين عند التاسعة والنصف على ستاد الأمير محمد.



ويواجه شباب العقبة نظيره مغير السرحان عند السابعة مساء الجمعة على ستاد الأمير محمد، فيما يلتقي الوحدات مع الفيصلي عند التاسعة والنصف على ستاد عمان.



ويحل الجليل ضيفا على الأهلي عند السابعة مساء السبت على ملعب البترا، فيما يلتقي سحاب مع السلط عند التاسعة والنصف على ستاد عمان.



وأصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، التعليمات الإدارية والتنظيمية لمباراة الوحدات والفيصلي ضمن الأسبوع الرابع من الدوري الأردني للمحترفين، وحسب الآتي:



تفتح جميع الأبواب الداخلية والخارجية أمام الجماهير اعتباراً من الساعة (16:00) مساءً.



يقتصر الدخول للمنصة الرسمية على أعضاء مجلس إدارة الناديين ومجلس إدارة الاتحاد فقط.



جلوس جمهور نادي الوحدات على الدرجة الخاصة يسار المنصة والدرجة الأولى يسار المنصة والدرجة الثانية كاملة.



جلوس جمهور نادي الفيصلي على الدرجة الخاصة يمين المنصة والدرجة الأولى يمين المنصة.



دخول جمهور نادي الوحدات من البوابة الخارجية لمدينة الحسين للشباب رقم (3)، والمقابلة لفندق الأرز.



دخول جمهور نادي الفيصلي من البوابة الخارجية لمدينة الحسين للشباب رقم (9)، بوابة ملعب البترا.



دخول أعضاء مجلس إدارة الفريقين ومجلس ادارة الاتحاد بالإضافة للكوادر التنظيمية والجهات الاعلامية من البوابة الخارجية لمدينة الحسين للشباب رقم (1).



لن يسمح بدخول المركبات من البوابات الخارجية المخصصة لدخول جماهير الفريقين.



خصصت البوابات الداخلية رقم (C+D) للدرجة الاولى يسار المنصة، والبوابات الداخلية رقم (F+G+H) للدرجة الثانية كاملة، والبوابة رقم (B) للدرجة الخاصة يسار المنصة لجمهور نادي الوحدات.



خصصت البوابات الداخلية رقم (K+J) للدرجة الاولى يمين المنصة، والبوابة رقم (L) للدرجة الخاصة يمين المنصة لجمهور نادي الفيصلي.



ستوزع تذاكر الجماهير كما هو مبين تالياً:



4400 تذكرة درجة اولى يسار المنصة لجمهور نادي الوحدات.



4400 تذكرة درجة اولى يمين المنصة لجمهور نادي الفيصلي.



6400 تذكرة درجة ثانية كاملة لجمهور نادي الوحدات.



300 تذكرة درجة خاصة يسار المنصة لجمهور نادي الوحدات.



300 تذكرة درجة خاصة يمين المنصة لجمهور نادي الفيصلي.



حفاظاً على سلامة جماهير الفريقين وكونه قد تم حجز تذاكر المباراة حسب عدد المقاعد لكل درجة فانه لن يسمح بدخول أي شخص لا يحمل تذكرة المباراة مهما كان عمره.



خروج جماهير الفريقين بعد نهاية المباراة حسب تقديرات قائد الواجب المعني، وسيتم الاعلان عن ذلك عبر الإذاعة الداخلية للملعب.



الطواقم التحكيمية



فيما يلي الطواقم التحكيمية لمباريات الأسبوع الرابع:



مباراة الرمثا وشباب الأردن:



الحكام: مراد الزواهرة للساحة، الحكام المساعدين حمزة أبو عبيد، هادي أدهم، ومحمود السوالمة رابعا.



مباراة معان والحسين:



الحكام: أسامة حسن للساحة، الحكام المساعدين أحمد سمارة، محمد محرم، وإبراهيم سمارة رابعا.



مباراة شباب العقبة ومغير السرحان:



الحكام: أدهم مخادمة للساحة، الحكام المساعدين قيس خميس، محمد حمادة، وأحمد راضي رابعا.



مباراة الوحدات والفيصلي:



الحكام: محمد عرفة للساحة، الحكام المساعدين محمد البكار، عمرو عجاج، ومحمود ظاهر حكم مساعد احتياط، ومحمد مفيد رابعا.



مباراة الأهلي والجليل:



الحكام: أحمد يعقوب للساحة، الحكام المساعدين أحمد مؤنس، أيمن عبيدات، وعبد الرحمن اشتيوي رابعا.



مباراة سحاب والسلط:



الحكام: عمر المعاني للساحة، الحكام المساعدين حمزة سعادة، مراد الذيبة، ومحمود صبيح رابعا.



وتتولى قناة الاتحاد على يوتيوب البث المباشر للمباريات.



في المقابل، طرح الاتحاد الأردني لكرة القدم، تذاكر الأسبوع الرابع من الدوري الأردني للمحترفين، عبر منصة شراء التذاكر الإلكترونية.



ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن الفيصلي، ثم الوحدات 7، سحاب وشباب العقبة 5، الجليل والرمثا وشباب الأردن 3، معان 2، الأهلي ومغير السرحان 1، والسلط أخير دون نقاط.

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