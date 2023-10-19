صراع الرباعي الكبير يخطف الأنظار في عودة البوندسليجا

الوكيل الإخباري - يستأنف دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) نشاطه عقب فترة التوقف الدولي، بمجموعة من المباريات القوية مع اشتداد الصراع على الصدارة بين الأربعة الكبار.



ويتصدر باير ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني الشاب تشابي ألونسو، جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 19 نقطة ، يليه مفاجأة الموسم شتوتجارت في المركز الثاني برصيد 18 نقطة ثم بايرن ميونخ حامل اللقب في المواسم الـ11 الماضية في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الرابع.



وهناك ثلاثة فرق لم تتلق أي هزيمة حتى الآن في الموسم الحالي وهي ليفركوزن وبايرن ودورتموند في الوقت الذي خسر فيه شتوتجارت مرة واحدة فقط مقابل 6 انتصارات.



ويقص بوروسيا دورتموند شريط افتتاح الجولة الثامنة للبوندسليجا بملاقاة ضيفه فيردر بريمن صاحب المركز الرابع عشر غدا الجمعة.



وبعد التعادل مرتين متتاليتين أمام بوخوم وهايدنهايم المتعثرين في بداية الموسم، نجح دورتموند في تصحيح مساره وسجل أربعة انتصارات متتالية على حساب فرايبورج وفولفسبورج وهوفنهايم ويونيون برلين.



ويحتاج دورتموند للخروج بانتصار مقنع أمام بريمن، خاصة وأنه مقبل على سلسلة من المواجهات الصعبة التي ستشهد ملاقاته للثلاثة الكبار ليفركوزن وشتوتجارت وبايرن بجانب لايبزيج خلال الجولات الست المقبلة للبوندسليجا.



وسيشهد ملعب سيجنال إيدونا بارك مواجهة من نوع خاص تجمع فيردر بريمن بمهاجمه السابق نيكلاس فولكروج الذي انتقل إلى دورتموند الصيف الماضي.



ويتطلع بريمن للخروج بنتيجة مفاجئة من ملعب دورتموند لتصحيح أوضاعه تحت قيادة مدربه أوليه فيرنر، الذي تثار تكهنات بشأن إمكانية تعرضه للإقالة.



ويرى فيرنر أن رحيل فولكروج في آب/أغسطس الماضي ساهم جزئيا في النتائج المحبطة هذا الموسم، لكنه يتوقع تحسن نتائج الفريق.



كما تشعر جماهير بريمن بالقلق إزاء اهتزاز خط دفاع الفريق الذي تلقت شباكه 17 هدفا.



وبشأن التكهنات المحيطة حول إمكانية إقالته، قال فيرنر (35 عاما) "هو شيء لا أشغل بالي به حقا، بإمكان الجميع تقييم الأمور كما يرونها، بالنسبة لعملي لا يهم ذلك، أنا لا أقوم بالعمل من أجل تلقي تقارير جيدة عني".



من جانبه يخرج بايرن يوم السبت لملاقاة مضيفه ماينز بعد تسجيله خمسة انتصارات مقابل تعادلين في أول سبع جولات للموسم، الذي يحاول من خلاله استمرار هيمنته على اللقب المحلي للمرة الثانية عشر على التوالي.



ويمتلك بايرن أقوى خط هجوم في البوندسليجا بالاشتراك مع ليفركوزن برصيد 23 هدفا لكل منهما في الوقت الذي يمتلك فيه ماينز بالاشتراك مع دارمشتاد وبوخوم أضعف خط دفاع، حيث اهتزت شباكه 19 مرة.



ويعول النادي البافاري على مهارة هدافه الإنجليزي هاري كين الذي سجل هدفين خلال المباراة التي فازت فيها بلاده على إيطاليا 3 /1 ليمنحها بطاقة العبور إلى يورو 2024 بألمانيا.



وسجل كين تسعة أهداف في أول عشر مباريات له بقميص بايرن ، من بينها ثمانية أهداف في أول سبع مباريات بالبوندسليجا.



كما يعتمد توماس توخيل المدير الفني لبايرن بشكل كبير على صلابة خط دفاعه، والذي يعتبر الأقوى هذا الموسم بالاشتراك مع ليفركوزن ولايبزيج حيث اهتزت شباك الفرق الثلاثة 6 مرات فقط هذا الموسم.



لكن في الوقت الذي يبحث فيه بايرن عن النصر من أجل مواصلة المنافسة على اللقب، فإن ماينز أيضا في حاجة ماسة للخروج بنتيجة إيجابية أمام النادي البافاري لإنقاذ نفسه من الضياع، حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد نقطتين فقط من 5 هزائم وتعادلين.







وسيكون ليفركوزن على موعد مع مواجهة صعبة أمام مضيفه فولفسبورج يوم السبت، على أمل الخروج فائزا ومواصلة رحلة مطاردة اللقب الأول في تاريخه.



وخاض ليفركوزن عشر مباريات هذا الموسم دون أن يعرف طعم الهزيمة، في رقم لم يحققه الفريق منذ موسم 1995 /1996 ، كما نجح لاعب الفريق جوناس هوفمان في الوصول إلى حاجز الـ50 هدفا في البوندسليجا، بعدما هز شبك كولون خلال فوز فريقه بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الماضية.



ويشهد يوم السبت أيضا مواجهة صعبة لشتوتجارت أمام مضيفه يونيون برلين، على أمل تحقيق الفوز خارج الديار ومواصلة مطاردة أهل القمة.



ويعتمد شتوتجارت بشكل أساسي على جهود هدافه الغيني سيرهو جيراسي، الذي أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) يسجل 13 هدفا في أول سبع مباريات بالموسم، وذلك بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في فوز فريقه على فولفسبورج 3 /1 خلال الجولة الماضية.



وبات جيراسي المنضم إلى شتوتجارت على سبيل الإعارة من رين الفرنسي الموسم الماضي، مصدرا للقلق بالنسبة لأندية الدوري الألماني، مع إمكانية تحسن مستواه أكثر فأكثر.



وفي باقي المباريات يلتقي فرايبورج مع بوخوم وهوفنهايم مع آينتراخت فرانكفورت ودارمشتاد مع لايبزيج يوم السبت، على أن يلتقي كولن مع بوروسيا مونشنجلادباخ وهايدنهايم مع أوجسبورج يوم الأحد.

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