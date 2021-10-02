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السبت، 02-10-2021 11:14 م

صراع ملتهب على صدارة الهدافين في دوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
اختتمت يوم الجمعة منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الأردني للمحترفين، والذي يشهد تنافسية كبيرة في واحد من أقوى مواسمه و بصراع ناري في المقدمة بين الوحدات والرمثا .اضافة اعلان

 

 

وإليكم ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد انتهائها : 

- "12" هدف : رونالد وانجا "السلط" ويزن النعيمات "سحاب".

- "9" أهداف : حمزة الدردور "الرمثا".



- "7" أهداف : دوغلاس "شباب الأردن"، حمزة الصيفي، علي علوان "الجزيرة".
 
- "6" أهداف : أحمد العرسان "الفيصلي" و محمد أبو زريق "الرمثا".

- "5" أهداف : محمود زعترة و إبراهيم الجوابري "الوحدات".

- "4" أهداف : خلدون الخزام " الجليل "، أنس العوضات و يزن العرب "الوحدات"، خالد الدردور "شباب الأردن"، حسان الزحراوي " الرمثا"، محمد عبد المطلب "البقعة "، عبدالله العطار "الجزيرة" ومحمد العكش "الفيصلي".


- "3" أهداف : عامر جاموس "الجزيرة"، أحمد زهير، أحمد أبو حلاوة "شباب العقبة"،عبدالله ذيب ، محمد كلوب، محمد راتب الداوود، محمود مرضي "السلط"، عدي القرا، إبراهيم الرواد وسند جعارة "معان "، عبد العزيز نداي "الوحدات" أوتيمار، أحمد ياسر و مصطفى كمال "الحسين"، ويوسف الرواشدة، عبدالله خالد عوض ، مارديك مارديكيان "الفيصلي".



-هدفان: عيسى السباح "شباب العقبة" يزن ثلجي، أحمد الصغير "سحاب"، محمد الموالي وبادو " الحسين "، زيد أبو عابد " السلط"، هشام الصيفي، سالم العجالين و محمد أبو زريق "الفيصلي"، وسيم ريالات وخالد أبو رياش "شباب الأردن"  شاهر شلباية "الحسين إربد"، نور الدين موافي، حسين عبيدات، ابراهيم سعادة وجبر خطاب "الجزيرة" ،أحمد سمير،أحمد ثائر، أحمد زريق ، عبدالله نصيب، سليمان أبو زمع ومنذر أبو عمارة  "الوحدات "، مصعب اللحام، ماجد عثمان، كوليبالي "الرمثا " وعمرو الشحات "معان".

- هدف واحد: محمد أبو زرق، علي صالح وبسام دلدوم "البقعة"، علي المصري، خالد البري، وليد الدرايسة ومحمود موافي "معان"، أحمد أبو شعيرة خضر الحاج، محمد الباشا "الجزيرة"، أمية المعايطة، عمر عبد الرزاق، لؤي الدردور، ليث البشتاوي، عامر علي، فارس غطاشة وصدام الشهابات "الجليل"، محمد بني عطية، أحمد عبدالحليم، وسام أبو دعابس وأحمد أبو جادو" سحاب "، فراس شلباية، سوني سعد، محمد الدميري و خالد عصام " الوحدات"، خالد زكريا، براء مرعي، نزار الرشدان، يوسف أبو جلبوش، أمين الشناينة، إبراهيم دلدوم، ورد البري، مجدي العطار، وأنس جبارات "الفيصلي"، أحمد سريوة، أدهم القرشي، محمد مصطفى "السلط"، سعد الروسان، ياسر الرواشدة، لؤي عمران، محمد القيسي، أحمد أبو كبير، بلال الداوود، أنس العساسلة ورودي مانجا "الحسين إربد"، أحمد صبرة، محمد أبو طه، حمزة نعيم ومحمد خالد ذيب "شباب الأردن"، بشار ذيابات، مهند خير الله "الرمثا" وأحمد كوري، أحمد العيساوي، موسى الزعبي، خالد الردايدة، محمود شوكت، زكي أبو ليلى، إريك "شباب العقبة".

 




 

 


 

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