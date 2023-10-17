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الثلاثاء، 17-10-2023 04:23 م

صفقة ريال مدريد تذهل كروس

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الوكيل الإخباري -  أثار أحد اللاعبين المنضمين هذا الموسم إلى ريال مدريد ذهول الألماني توني كروس، لاعب وسط الميرنجي.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن كروس معجب للغاية بلمسات التركي أردا جولر في التدريبات عقب عودته من الإصابة.

وأشارت إلى أن جولر شارك في جزء من مران الأمس، بعد أكثر من 3 أشهر من الغياب عن المباريات بسبب تعرضه لإصابتين.

وكشفت أن كروس قال عن جولر: "هذا الرجل مذهل.. إنه يفعل أشياء في سن ال18 عاما بعضنا لم يفعلها أبدا".

وأوضحت أن اللاعب الألماني قال هذه الكلمات وهو يشاهد بابتسامة لمسات أردا جولر للكرة.

وذكرت تقارير أن جولر قد يستدعى ضمن قائمة ريال مدريد أمام إشبيلية في المباراة المقبلة بالدوري الإسباني.

وقد تتأجل عودة النجم التركي إلى موقعة سبورتينج براجا التالية في دوري أبطال أوروبا، لكن المؤكد أنه سيكون جاهزا تماما للتواجد في الكلاسيكو أمام برشلونة.

وانتقل جولر إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، عقب منافسة قوية على الصفقة مع برشلونة.

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